ИП-импортер на УСН может в 2025 году принять к вычету таможенный НДС, уплаченный в 2024 году

Если в 2024 году ИП на УСН купил за границей товар и уплатил на таможне НДС, а в 2025 году стал платить НДС с отгрузок, тот прошлогодний импортный НДС можно взять на вычет в текущем году.

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.12.2024 № 03-07-11/124475.

При переходе с 01.01.2025 с УСН без НДС на УСН с НДС по ставке 20% можно принять к вычету НДС по товарам, приобретенным в прошлые периоды, если:

на УСН «доходы минус расходы» эти товары не включали в расходы;

на УСН «доходы» эти товары не использовали.

Таким образом, ИП может принять к вычету уплаченный НДС по ввезенным товарам, если в 2025 году выберет ставку НДС 20% (а не 5%).

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