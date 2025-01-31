В «Яндекс.Такси» будут автоматически отчислять налоги за самозанятых водителей

Агрегатор после каждой поездки удержит налог со всех доходов самозанятых водителей, а затем компания будет ежемесячно уплачивать за них НПД.

После каждой поездки сервис «Яндекс.Такси» начнет рассчитывать и автоматически удерживать налог со всех доходов, которые водители получили через агрегатор. Он станет первой в РФ цифровой платформой, которая сама будет платить налог на профессиональный доход (НПД) за своих исполнителей.

С 1 февраля 2025 года такие отчисления налога станут обязательными для водителей «Яндекс.Такси». Компания уже предупредила об этом самозанятых, пишут «Ведомости».

В компании считают, что новый метод уплаты налогов позволит «полностью автоматизировать и упростить выплату НПД для самозанятых партнеров». Также там добавили, что механизм внедрили после обсуждения его деталей с ФНС.