Шохин: 27% компаний используют иностранные трудовые ресурсы в своей деятельности

Александр Шохин выступил на круглом столе «Кадровый голод и рынок иностранной рабочей силы в РФ: баланс интересов бизнеса, общества и государства».

Среди ключевых вопросов особое внимание было уделено теме использования иностранных трудовых ресурсов с учетом того, что показатели задействования иностранной рабочей силы остаются высокими:

«Мы проводим регулярный опрос среди своих членов, и по нашему опросу 27% компаний используют иностранные трудовые ресурсы в своей деятельности. Это, безусловно, очень весомая цифра, и она по нашим данным растет», — отметил Шохин.

Он добавил, что 83% опрошенных членов РСПП сталкиваются с дефицитом кадров, что делает привлечение иностранных работников актуальным вопросом.

Ранее мы приводили предложение Шохина, что несовершеннолетним могут официально разрешить работать на вредных производствах.