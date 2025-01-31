Шохин: 27% компаний используют иностранные трудовые ресурсы в своей деятельности

Среди ключевых вопросов особое внимание было уделено теме использования иностранных трудовых ресурсов с учетом того, что показатели задействования иностранной рабочей силы остаются высокими:
«Мы проводим регулярный опрос среди своих членов, и по нашему опросу 27% компаний используют иностранные трудовые ресурсы в своей деятельности. Это, безусловно, очень весомая цифра, и она по нашим данным растет», — отметил Шохин.
Он добавил, что 83% опрошенных членов РСПП сталкиваются с дефицитом кадров, что делает привлечение иностранных работников актуальным вопросом.
Ранее мы приводили предложение Шохина, что несовершеннолетним могут официально разрешить работать на вредных производствах.
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