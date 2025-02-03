При продаже земельных участков ИП платит налог по УСН и не платит НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-07-11/123886.
Освобождения от земельного налога у ИП на УСН нет. Что касается НДС, то ИП с доходами свыше 60 млн рублей должны платить этот налог.
Но операции по реализации земельных участков не являются объектом обложения НДС (как при ОСНО, так и при УСН).
Таким образом, ИП на УСН не будет платить НДС по сделкам продажи земельных участков.
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