При продаже земельных участков ИП платит налог по УСН и не платит НДС

Если ИП приобретает земельные участки для перепродажи и указал в ЕГРИП соответствующий код ОКВЭД, то доход от реализации этих участков будет идти в рамках УСН. В противном случае будет НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.12.2024 № 03-07-11/123886.

Освобождения от земельного налога у ИП на УСН нет. Что касается НДС, то ИП с доходами свыше 60 млн рублей должны платить этот налог.

Но операции по реализации земельных участков не являются объектом обложения НДС (как при ОСНО, так и при УСН).

Таким образом, ИП на УСН не будет платить НДС по сделкам продажи земельных участков.