Аренда оборудования у иностранной взаимозависимой компании отражается в налоговом расчете

Ситуация: российская компания выплачивает иностранной взаимозависимой организации доход за арендуемое ж/д оборудование (контейнеры-цистерны), используемое на территории РФ. В этом случае будет агентский налог на прибыль.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.12.2024 № 03-08-09/125385.

Доходы от сдачи в аренду имущества, используемого на территории РФ, относятся к доходам от источников в РФ. Так как иностранная компания – взаимозависимая, то российская организация будет налоговым агентом по налогу на прибыль.

Также этот доход иностранной фирмы надо отразить в налоговом расчете выплаченных доходов иностранным компаниям.