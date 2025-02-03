Аренда оборудования у иностранной взаимозависимой компании отражается в налоговом расчете

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.12.2024 № 03-08-09/125385.
Доходы от сдачи в аренду имущества, используемого на территории РФ, относятся к доходам от источников в РФ. Так как иностранная компания – взаимозависимая, то российская организация будет налоговым агентом по налогу на прибыль.
Также этот доход иностранной фирмы надо отразить в налоговом расчете выплаченных доходов иностранным компаниям.
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