Рассрочку свыше 60 тысяч рублей включат в кредитную историю

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал о планах учитывать рассрочку в кредитной истории. Для этого ее сумма должна быть от 60 тыс. рублей, раньше обсуждали порог в 15 тыс.

Власти собираются постепенно регулировать рынок рассрочки. Сначала начнут с 60 тыс. рублей, а потом порог начнут пересматривать, причем довольно быстро, чтобы прикрыть «лазейку кредитования» и снять риски.

В итоге в рассрочку будет можно оформить покупку на сумму до 15 тыс. рублей, тогда информацию об этом не передадут в Бюро кредитных историй. Об этом пишут Известия.

Информация в БКИ может стать препятствием для получения займов, если человек уже оформил рассрочку. Узнав о высокой долговой нагрузке, банки могут отказать в кредитовании. В первом квартале 2025 года Центробанк разрешает кредитным организациям выдавать ссуды клиентам с показателем долговой нагрузки более 80%, но доля таких займов не должна быть больше 3% в общем объеме выдач.

В «Яндексе» считают, что лимит в 60 тыс. рублей — это оптимальное решение, которое позволит покупателям оплачивать заказы в популярных категориях, а представителям малого и среднего бизнеса дальше развиваться, повышая продажи и привлекая новых клиентов.

Законопроект о регулировании деятельности сервиса по предоставлению рассрочки внесли в Госдуму в августе 2024 года, первое чтение состоится в феврале 2025 года. Документ касается работы BNPL-сервисов, которые позволяют оплачивать покупки частями за полтора-два месяца.