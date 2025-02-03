Называться нотариусами смогут только настоящие нотариусы

С 5 февраля начинает действовать ряд изменений и новшеств в законодательстве о нотариате, влияющих на работу нотариусов с клиентами.

Теперь только нотариусы и организации, созданные в рамках законодательства о нотариате, смогут использовать в своем наименовании термины «нотариат», «нотариус» и т. д.

В ЕИС нотариата станут включать сведения о госрегистрации смерти. Эти данные нужны, например, для прекращения действия нотариально удостоверенной доверенности.

Уточнены требования к тексту нотариально оформляемого документа.

Также для нотариусов и их помощников начинает действовать ряд новых правил работы с документами, банковскими счетами и клиентами. Это сделано для повышения эффективности антиотмывочных мер, легализовать доход станет сложнее (закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ). Подробности в новости.