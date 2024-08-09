Путин подписал закон, препятствующий использованию нотариусов для отмывания доходов

8 августа Президент подписал закон с изменениями в ст. 59-1 и 91-1 Основ законодательства РФ о нотариате».

Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ создает условия, препятствующие использованию нотариусов для проведения подозрительных операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При совершении исполнительных надписей о взыскании задолженности по нотариально удостоверенным договорам займа и удостоверении медиативных соглашений, предметом которых — урегулирование спора о неисполнении условий договора займа, нотариусу необходимо предоставить выданный банком документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств в безналичной форме.

Чтобы исключить возможность предоставления нотариусу поддельных документов, подтверждающих перечисление заемщику денежных средств, предусмотрен механизм обязательной проверки достоверности выданного банком документа.

В свою очередь банк обязан проверить факт выдачи такого документа и предоставить нотариусу информацию о подтверждении или неподтверждении достоверности сведений в нем.

Закон начнет действовать с февраля 2025 года.