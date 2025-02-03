Деньги на электронных кошельках хотят страховать

Центробанк подготовил поправки, по которым страховка до 1,4 млн рублей будет распространяться на электронные кошельки. По аналогии со средствами, которые хранятся на банковских вкладах.

Чтобы страховка действовала, нужно завести именной кошелек, а не анонимный. Право на возмещение средств при наступлении страхового случая будет у тех, кто пройдет полную или упрощенную идентификацию. Для упрощенной проверки будет нужно указать только ФИО и номер паспорта, при полной идентификации обязательно подтвердить личность в офисе компании, которая предоставляет электронный кошелек. Об этом пишет РБК.

О возможности страховать деньги на электронных кошельках начали говорить после отзыва лицензии у банка Киви, который специализировался на подобных платежах. Там было открыто около 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей.

За десять месяцев 2024 года объем операций по электронным кошелькам составил 5,6 трлн рублей. В этом задействовали 241,1 млн кошельков, из которых полностью персонифицированные только 25,2 млн, а с упрощенной идентификацией — 31,6 млн.

Законопроект о страховке для электронных кошельков уже готов к тому, чтобы его внесли в Госдуму. Если проект примут, то основные его положения вступят в силу через 180 дней с момента публикации.

Недавно мы писали, что страховое возмещение по вкладам могут повысить до 3 млн рублей.