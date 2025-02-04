УСН

ИП должен платить налог по УСН за имущество для бизнеса, подаренное родственником

Если недвижимость, полученная по договору дарения между близкими родственниками ИП, не предназначена для личного, семейного или домашнего использования, а нужна для предпринимательской деятельности, то она облагается налогом.

Если одаряемый ИП применяет УСН, то у него будет налог по УСН.

Налоговая база – рыночная стоимость имущества.

Информация о ценах должна быть подтверждена ИП-получателем имущества документально или путем проведения независимой оценки.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-04-05/77074.

Ранее Минфин в письме от 11.08.2022 № 03-11-11/78069 сообщал, что если ИП на УСН получил в дар личное имущество от близкого родственника, не будет ни налога по УСН, ни НДФЛ.

Если же речь о бизнес-недвижимости, то будет налог. Например, жена-ИП должна платить налоги за подарок в виде недвижимости от мужа (письмо ФНС от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@).

Подробнее о том, как вести налоговый учет на УСН в 2025 году и заполнять декларацию по актуальной форме, расскажем на новом курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН – 2025». Все уроки составлены с учетом новых правил работы на УСН. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 53% за 14 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Начать дискуссию