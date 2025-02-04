ИП должен платить налог по УСН за имущество для бизнеса, подаренное родственником

Если одаряемый ИП применяет УСН, то у него будет налог по УСН.
Налоговая база – рыночная стоимость имущества.
Информация о ценах должна быть подтверждена ИП-получателем имущества документально или путем проведения независимой оценки.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-04-05/77074.
Ранее Минфин в письме от 11.08.2022 № 03-11-11/78069 сообщал, что если ИП на УСН получил в дар личное имущество от близкого родственника, не будет ни налога по УСН, ни НДФЛ.
Если же речь о бизнес-недвижимости, то будет налог. Например, жена-ИП должна платить налоги за подарок в виде недвижимости от мужа (письмо ФНС от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@).
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