Как селлерам на УСН считать налоговую базу по НДС

Основной отчет, который нужен для определения налоговой базы по НДС продавцам на Wildberries, это еженедельный отчет по оферте и детализация к нему.

Отчет по оферте в личном кабинете Вайлдберриз находится в разделе Профиль-Документы, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Детализацию (это расшифровка – какие товары были проданы, возвращены, и по какой цене) можно найти в разделе Финансовые отчеты, там же где указана сумма к выводу на главной странице личного кабинета.

Покупателями товаров являются физлица.

В программе 1С для отражения еженедельного отчета используется документ Отчет о продажах (розничные продажи), в котором в качестве контрагента указывается Вайлдберриз.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.