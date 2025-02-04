Госдума начала бороться с рекламой безалкогольного пива

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, чтобы пресечь скрытую пропаганду алкогольных напитков.

По мнению авторов проекта, производители продвигают пиво с помощью рекламы безалкогольной продукции. В такой рекламе символика и визуализация идентичная алкогольным напиткам до степени смешения.

«Необходимо исключить возможность использования логотипов, торговых марок и фирменного стиля алкогольных брендов при продвижении безалкогольной продукции, создать дополнительные барьеры для маркетинга алкогольной продукции путем ограничения рекламных стратегий, направленных на обход существующих ограничений», — сказано в пояснительной записке.

В 2022 году продажи безалкогольного пива сократились на 2,4%, несмотря на массовую рекламу. Тогда как в 2023 году продажи классического пива выросли примерно на ту же величину — на 2,1%. Депутаты полагают, что этому способствовала скрытая реклама пива под видом безалкогольного.