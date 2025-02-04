Предприниматели хотят создать цифровой сервис «Знай своего мигранта» для проверки иностранных сотрудников

Представители бизнеса и деловых объединений предложили создать систему контроля за мигрантами через цифровые сервисы.

Среди идей: запустить сервис «Знай своего мигранта», установить межрегиональное действие патентов на работу, а также дать компаниям право ходатайствовать о снятии режима высылки с иностранного сотрудника. Об этом пишет РБК.

Пока что предложенная система «Знай своего мигранта» представляет собой набор рекомендаций, которые позволят не запретами, а при помощи современных цифровых решений добиться результата в легализации труда мигрантов. Сервис хотят назвать по аналогии с платформой «Знай своего клиента» для проверки контрагентов. С ее помощью компании могут оценить уровень риска, связанный с подозрительными операциями их клиентов.

Для ужесточения контроля в сфере миграции МВД планирует создать цифровой профиль иностранных сотрудников. Их начнут формировать с 30 июня 2025 года, в базе окажутся личные и биометрические данные иностранцев, которые въезжают в РФ.