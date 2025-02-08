Когда необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ

Перечень дохода, который надо декларировать, привели в региональном УФНС:
от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения;
от сдачи имущества в аренду физлицам;
при дарении недвижимости, транспортных средств, акций, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками;
в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске, игр в сумме до 15 тыс. рублей;
от иностранных источников;
по договорам ГПХ (если нет налоговых агентов).
Задекларировать доходы в 3-НДФЛ, полученные в 2024 году, должны также ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Не обязательно декларировать доход, полученный от продажи недвижимости, если он не превышает размер имущественного вычета в 1 млн рублей.
Пример
Квартиру продали за 900 тыс. рублей и это больше 70% ее кадастровой стоимости.
Доход не превышает вычет в 1 млн рублей, поэтому декларировать его в 3-НДФЛ не надо.
Аналогичная норма распространяется и на продажу недорогих транспортных средств. В случае продажи авто до 250 тыс. рублей, обязанность декларировать такие доходы отсутствует.
Когда надо и когда не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, мы ранее разбирали тут.
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