Когда необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ

Декларацию 3-НДФЛ за 2024 год надо сдать до 30.04.2025, а уплатить налог по ней – до 15.07.2025.

Перечень дохода, который надо декларировать, привели в региональном УФНС:

от продажи имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения;

от сдачи имущества в аренду физлицам;

при дарении недвижимости, транспортных средств, акций, паев от физлиц, не являющихся близкими родственниками;

в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске, игр в сумме до 15 тыс. рублей;

от иностранных источников;

по договорам ГПХ (если нет налоговых агентов).

Задекларировать доходы в 3-НДФЛ, полученные в 2024 году, должны также ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Не обязательно декларировать доход, полученный от продажи недвижимости, если он не превышает размер имущественного вычета в 1 млн рублей.

Пример Квартиру продали за 900 тыс. рублей и это больше 70% ее кадастровой стоимости. Доход не превышает вычет в 1 млн рублей, поэтому декларировать его в 3-НДФЛ не надо.

Аналогичная норма распространяется и на продажу недорогих транспортных средств. В случае продажи авто до 250 тыс. рублей, обязанность декларировать такие доходы отсутствует.

Когда надо и когда не надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, мы ранее разбирали тут.