Иностранцев с низкой квалификацией разрешат нанимать на работу, но не более чем на 1 год

В Госдуме считают, что низкоквалифицированные иностранные сотрудники должны работать в РФ не больше года. Этого срока достаточно для решения тех задач, под которые они приглашаются.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о сокращении срока трудового договора с мигрантами. Он будет действовать не больше одного года. По мнению авторов проекта, за этот срок иностранец сможет выполнить задачи, для которых его пригласили приехать в РФ.

«Законопроектом предлагается ограничить срок заключения трудового договора с иностранными гражданами одним годом за исключением трудовой деятельности высококвалифицированных специалистов», — сказано в пояснительной записке.

Такой подход позволит сократить число мигрантов, которые нелегально находятся на территории РФ.

Сейчас ТК разрешает заключать договоры с иностранцами на бессрочной и срочной основе. Если законопроект примут, изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года.