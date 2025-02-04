Чат ФНС: чеки самозанятых не должны соответствовать требованиям 54-ФЗ о ККТ

Чеки, которые выдают самозанятые, не относятся к фискальным документам. Поэтому они могут «не читаться» по QR-кодам при их проверке.

Подписчики чата ФНС в Telegram заметили, что чеки самозанятых «не читаются» по QR-коду в личном кабинете ФНС в разделе «Чеки».

Сотрудники Налоговой службы объяснили, что чеки, которые формируются самозанятыми в приложении «Мой налог», соответствуют требованиям Федерального закона 422-ФЗ об НПД. Но при этом они не должны подчиняться требованиям Федерального закона 54-ФЗ о применении ККТ и расчетах, поскольку не являются фискальными документами. По этой же причине чеки от самозанятых не могут «читаться» в личных кабинетах.

Самозанятые должны сформировать чек в момент расчета и передать его заказчику или покупателю в электронной форме или на бумаге. Также можно показать сам чек на экране компьютера или смартфона, прислать на него ссылку.