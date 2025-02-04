Запретят арестовывать счета с деньгами на капитальный ремонт дома

Чтобы защитить права собственников, депутаты хотят наложить запрет на арест специальных счетов, где лежат деньги на капитальный ремонт.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете на арест денег, которые находятся на специальных счетах и предназначены для капитального ремонта жилых домов.

«Законопроектом предлагается установить прямой запрет на арест денежных средств, находящихся на специальных счетах, на которых формируются фонды капитального ремонта», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас при наличии судебного решения на счета фонда капитального ремонта могут наложить арест в качестве обеспечительной меры о взыскании задолженности с управляющей компании. Например, за поставленные коммунальные ресурсы.

Счет арестуют, даже несмотря на то, что там лежат деньги собственников квартир, которые не принадлежат управляющей организации. Решение можно оспорить, но длительные судебные разбирательства приведут к неблагоприятным последствиям, связанным с разрушением здания.

Если не провести капитальный ремонт в установленные сроки, органы местного самоуправления могут прекратить формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. В этом случае региональный оператор не получит деньги со специального счета из-за наложенного ареста и будет вынужден нести расходы из средств, которые платят собственники помещений в других многоквартирных домах.

Ранее мы сообщали, что власти повысили обязательный уровень собираемости взносов на капремонт.