Озвучены итоги реализации нацпроекта «Экология»: они неутешительные

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заслушал доклад об итогах реализации национального проекта «Экология» в 2019-2024 годах.

По данным Минприроды, бюджет нацпроекта за 6 лет составил 1,344 трлн рублей, из них 495,6 млрд рублей федерального, 53,3 млрд регионального финансирования и 795,3 млрд рублей из внебюджетных источников.

Комитет ГД неоднократно отмечал риски, связанные с достижением показателей нацпроекта. 6 из 10 федеральных проектов в итоге не достигли их, а завершение отдельных проектов было перенесено на 2026 год.

Наилучшие показатели – у 3 федеральных проектов: «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов».

По другим проектам есть ряд существенных недоработок:

142 объекта по проекту «Оздоровление Волги» еще предстоит доделать;

не завершены объекты и не достигнуты показатели по проекту «Сохранение озера Байкал»;

не все регионы успели выполнить план ликвидации несанкционированных свалок. На декабрь 2024 из 191 свалки ликвидировано 162. Есть вопросы по качеству ликвидации и целесообразности выбранных проектных решений;

вызывают вопросы достижение показателей в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Расходится статистика из разных источников, нет объективных данных по обработке, утилизации и захоронению отходов.

Не достигнуты показатели по поручению Президента о переходе на обязательный раздельный сбор мусора. По территориальным схемам только 8,3% контейнеров предназначены для раздельного сбора. Президент обращал внимание на несвоевременность запуска заводов по энергетической утилизации отходов, без которых в самое ближайшее время потребуется вводить дополнительные мощности полигонов.

Представители Счетной палаты отметили, что плановые значения части показателей были скорректированы в сторону их ослабления по сравнению с первоначальной редакцией паспорта нацпроекта. Представители Генпрокуратуры информировали о том, что за годы реализации нацпроекта выявлено свыше 20 тысяч нарушений законов, заведено 151 уголовное дело. Выявлены случаи отклонения от проектно-сметной документации, завышения стоимости работ, предоставления недостоверных сведений.

«По итогам заседания Комитет принял решение отметить неудовлетворительное выполнение федеральных проектов “Оздоровление Волги” и “Сохранение озера Байкал”, а также проблематику выполнения других федеральных проектов. Рекомендовать Счетной палате представить в Комитет информацию об эффективности расходования бюджетных средств и достижения целевых показателей нацпроекта», — прокомментировал председатель Комитета по экологии Дмитрий Кобылкин.

Заявлено, что комитет ГД продолжит контроль достижения показателей по всем федеральным экологическим проектам.