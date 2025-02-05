По СЗПК будет две формы господдержки на выбор

В начале февраля депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который совершенствует механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Этот законопроект конкретизирует формы предоставления мер господдержки организациям, которые реализуют инвестиционный проект. Это может быть — либо субсидия, либо налоговый вычет.

Инвестор вправе выбрать форму господдержки и указать ее в расчете объема возмещения затрат.

Кроме того, проект предусматривает порядок возмещения затрат органами местного самоуправления. Речь о тратах на создание или модернизацию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта. По действующей редакции закона механизм возмещения предусмотрен только для субъектов РФ.

«Соглашение о защите и поощрении капиталовложений является одним из ключевых инструментов поддержки инвестиционной активности. Нужно максимально использовать его потенциал, привлекать больше инвесторов, причем не только на крупнейшие региональные проекты, но и на решение задач регионального и местного уровня», – отметил зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев.

В случая принятия и подписания Президентом закон вступит в силу со дня официальной публикации.