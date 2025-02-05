Бизнес на УСН должен платить НДС по расчетным ставкам, но в некоторых случаях

Если организация или ИП получает аванс, то нужно применять специальную расчетную ставку НДС.

Компании и ИП на УСН, которые начали с 2025 года платить НДС, должны рассчитывать его по специальной расчетной ставке. Это нужно делать:

при получении авансовых платежей;

при исчислении НДС налоговым агентом, указанным в п. 1 и 3 ст. 161 НК;

когда НДС исчисляется с межценовой разницы.

Для бизнеса на УСН, который применяет общую ставку НДС 20% (10%), расчетной ставкой будет 20/120 (10/110).

Если льготная ставка НДС 5% или 7%, то нужно использовать расчетную ставку 5/105 или 7/107.

Например, компания на УСН с НДС 5% при получении аванса в размере 210 рублей должна уплатить НДС по расчетной ставке 5/105, то есть 10 рублей.

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УСН – изменения 2025 года. Правила признания доходов и расходов. КУДиР. Как правильно совмещать УСН и НДС и не переплатить налог. Декларация по УСН за 2024 год: изменения. НДС на УСН: правила работы, счет-фактуры, книги покупок и продаж. Декларация по НДС.

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