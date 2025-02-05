Бизнес на УСН должен платить НДС по расчетным ставкам, но в некоторых случаях

Компании и ИП на УСН, которые начали с 2025 года платить НДС, должны рассчитывать его по специальной расчетной ставке. Это нужно делать:
при получении авансовых платежей;
при исчислении НДС налоговым агентом, указанным в п. 1 и 3 ст. 161 НК;
когда НДС исчисляется с межценовой разницы.
Для бизнеса на УСН, который применяет общую ставку НДС 20% (10%), расчетной ставкой будет 20/120 (10/110).
Если льготная ставка НДС 5% или 7%, то нужно использовать расчетную ставку 5/105 или 7/107.
Например, компания на УСН с НДС 5% при получении аванса в размере 210 рублей должна уплатить НДС по расчетной ставке 5/105, то есть 10 рублей.
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УСН – изменения 2025 года.
Правила признания доходов и расходов. КУДиР.
Как правильно совмещать УСН и НДС и не переплатить налог.
Декларация по УСН за 2024 год: изменения.
НДС на УСН: правила работы, счет-фактуры, книги покупок и продаж.
Декларация по НДС.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 20 февраля в 11:00 мск!
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