ИП на патенте сможет перейти на АУСН только со следующего года

Только бизнес на УСН или ИП, который платит налог на профессиональный доход (самозанятый), смогут перейти на АУСН с начала любого месяца, а не только с января.

Согласно федеральному закону от 25.02.2022 № 17-ФЗ, компании и индивидуальные предприниматели, которые хотят применять АУСН со следующего календарного года, должны подать уведомление об этом не позднее 31 декабря того года, в котором было принято решение о переходе.

Однако для организаций на УСН и для ИП, которые применяют УСН или налог на профессиональный доход (НПД), есть особые условия. Они могут перейти на АУСН со следующего календарного месяца. Об этом сказано в чате ФНС в Telegram.

После перехода на АУСН не с начала года предприниматели не смогут менять налоговый режим в течение 12 месяцев.

Кроме того, с 1 января 2025 года АУСН могут применять доверители, комитенты, налогоплательщики-принципалы, в том числе организации и ИП, которые торгуют на маркетплейсах. Раньше это было запрещено.