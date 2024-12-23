❓ Коммунальщики-упрощенцы не понимают, за счет чего им платить НДС в 2025 году, если в тариф его не закладывали

При реализации ряда услуг управляющие компании на УСН с доходами свыше 60 млн рублей могут пользоваться льготой по НДС, а могут отказаться от нее. Если отказываются, будут платить НДС по ставке 20% или 5%.

Но за чей счет будет этот НДС, интересуются УК.

Дело в том, что тариф утверждается на общем собрании жильцов и действует не менее года.

Но если в течение года доход превысит 60 млн рублей, то появится НДС. Можно ли его начислить сверх тарифа, не спрашивая мнения жильцов?

Минфин в письме от 21.10.2024 № 03-07-11/102099 поясняет, что НДС входит внутрь тарифа.

Вопросы, касающиеся порядка формирования размера платы за содержание общего имущества в МКД, нормами НК не регулируются, добавляет Минфин.

Таким образом сейчас Минфин фактически предлагает коммунальщикам платить НДС за свой счет, так как начислять его сверх утвержденного тарифа они не могут.

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Подробнее о том, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Мы обновили программу с учетом изменений налоговой реформы-2025. После обучения выдадим диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей.