Минфин разъяснил новые единые правила закупок с 2025 года

Основные положения многостраничного постановления кабмина № 1875 Минфин разъяснил участникам контрактной системы закупок в информационном письме от 31.01.2025 № 24-01-06/8697.

Письмо содержит позицию по основным вопросам о круге заказчиков, на которых распространяется постановление № 1875, группах товаров, работ и услуг, способах закупки, переходном периоде и других аспектах применения документа:

Вот основные вопросы, рассмотренные в письме:

Разъяснен круг заказчиков, на закупки которых распространяются защитные меры: выделены 3 условные группы заказчиков.

Подчеркнуто, что защитные меры в форме запрета, ограничения и преимущества распространяются в том числе на естественные монополии, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в отдельных сферах, независимо от организационно-правовой формы, а также на хозобщества, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Применение защитных мер в виде ограничения и преимущества при закупках лекарств действует исключительно при условии их включения в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Раскрываются особенности определения начальной (максимальной) цены при закупке товара, в отношении которого применяется защитная мера в виде запрета и ограничения, а также разъяснены требования закона 44-ФЗ к описанию объекта закупки, не производимого на территории РФ.

Заказчики по закону 223-ФЗ вправе установить требование о представлении участником закупки номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции на этапе приемки товара. Исключение -- закупки с участием малого и среднего бизнеса (МСП). В этом случае такой номер представляется на этапе подачи заявки на участие в закупке.