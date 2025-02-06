Перевозчикам для вычета по НДС нужны счета-фактуры

Основанием для принятия к вычету НДС по товарам (работам, услугам), используемым при оказании услуг по автомобильным перевозкам грузов, являются счета-фактуры, выставленные продавцами.
Что касается оформления транспортных накладных, то данный вопрос положениями НК не регулируется. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-08/126784.
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