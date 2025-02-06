НДС

Перевозчикам для вычета по НДС нужны счета-фактуры

НДС по покупкам после принятия на учет товаров (работ, услуг) и при наличии первичных документов идет на вычет.

Основанием для принятия к вычету НДС по товарам (работам, услугам), используемым при оказании услуг по автомобильным перевозкам грузов, являются счета-фактуры, выставленные продавцами.

Что касается оформления транспортных накладных, то данный вопрос положениями НК не регулируется. Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.12.2024 № 03-07-08/126784.

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наталья коновалова
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