😲 Самозанятым предложили платить фиксированные взносы по аналогии с ИП + мнение предпринимателя

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопрос о пенсиях для самозанятых. Среди вариантов — закрепить в НК механизм фиксированных взносов, как у индивидуальных предпринимателей.
Если это предложение примут, то самозанятые начнут каждый год оплачивать пенсионное и медицинское страхование (ОМС). Об этом пишут «Ведомости».
Размер фиксированного взноса в 2025 году составляет 53 658 рублей, в 2026 году будет 57 390, а в 2027 — 61 154. Причем такие суммы ИП платят при условии, что их доход не больше 300 тыс. рублей в год. Если порог превышен, то придется уплатить еще 1% от суммы превышения.
Сейчас самозанятые не обязаны платить специальные отчисления, но власти считают, что это может стать проблемой в будущем, когда пожилые самозанятые обратятся за пенсией.
Специально для «Клерка» комментирует Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:
«Для многих отраслей самозанятость стала препятствием для роста бизнеса. Одна из причин этого — ковидные каникулы 2020 года, когда сотрудники были отправлены на удаленную работу. Привыкнув к такому формату, многие обнаружили, что удобнее, интереснее и иногда выгоднее работать дома, чем каждое утро выезжать до рассвета.
Количество самозанятых растет, а это значит, что внимание государства к ним не ослабевает. Там, где нужно ввести обязанность, шума больше, чем там, где звучат предложения о снижении налоговой нагрузки на бизнес и неналоговых обязанностей предпринимателей.
Поэтому, полагаю, инициатива в той или иной степени будет реализована. А вот что делать бизнесу, который испытывает сложности из-за конкуренции с самозанятыми, при этом не по качеству, а по условиям ведения дел, — этот вопрос остается по сей день открытым».
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Комментарии7
Что и следовало ожидать.!!!
Как видится, предложить платить и обязать платить - несколько разные события.
Не написали, что второй вариант из обсуждаемых - взносы не вводить, а НПД распределять в иной пропорции, чтобы на ОПС уходило тоже. Хотя наверняка такой вариант быстро приведёт к увеличению ставки налога.
Сделайте "Сообщить об ошибке" 🙃
это более логично. Сделать хотя бы как на АУСН. Там для ИП такая схема, что если платишь налога достаточно, то идут пенсионные баллы и стаж
за все хорошее должны платить, а за остальное - переплачивать