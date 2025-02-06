😲 Самозанятым предложили платить фиксированные взносы по аналогии с ИП + мнение предпринимателя

В НК могут внести изменения, которые обяжут самозанятых платить фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел вопрос о пенсиях для самозанятых. Среди вариантов — закрепить в НК механизм фиксированных взносов, как у индивидуальных предпринимателей.

Если это предложение примут, то самозанятые начнут каждый год оплачивать пенсионное и медицинское страхование (ОМС). Об этом пишут «Ведомости».

Размер фиксированного взноса в 2025 году составляет 53 658 рублей, в 2026 году будет 57 390, а в 2027 — 61 154. Причем такие суммы ИП платят при условии, что их доход не больше 300 тыс. рублей в год. Если порог превышен, то придется уплатить еще 1% от суммы превышения.

Сейчас самозанятые не обязаны платить специальные отчисления, но власти считают, что это может стать проблемой в будущем, когда пожилые самозанятые обратятся за пенсией.

Специально для «Клерка» комментирует Наталья Горячая — предприниматель, автор просветительского проекта для малого бизнеса #мспживи:

«Для многих отраслей самозанятость стала препятствием для роста бизнеса. Одна из причин этого — ковидные каникулы 2020 года, когда сотрудники были отправлены на удаленную работу. Привыкнув к такому формату, многие обнаружили, что удобнее, интереснее и иногда выгоднее работать дома, чем каждое утро выезжать до рассвета.

Количество самозанятых растет, а это значит, что внимание государства к ним не ослабевает. Там, где нужно ввести обязанность, шума больше, чем там, где звучат предложения о снижении налоговой нагрузки на бизнес и неналоговых обязанностей предпринимателей.

Поэтому, полагаю, инициатива в той или иной степени будет реализована. А вот что делать бизнесу, который испытывает сложности из-за конкуренции с самозанятыми, при этом не по качеству, а по условиям ведения дел, — этот вопрос остается по сей день открытым».