💥 Самозанятых, которые добровольно платят пенсионные взносы, признают неработающими

Сейчас самозанятые пенсионеры считаются неработающими, но если они платят добровольные страховые взносы, то уже относятся к категории работающих. Это исправят.

Минтруд разработал разъяснения о порядке применения пенсионного законодательства в отношении самозанятых. Проект опубликован на федеральном портале.

Самозанятых, которые платят добровольные взносы в СФР, будут считать неработающими.

Это, в частности, позволит трудоспособным самозанятым оформлять уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства 1 группы.

Самозанятые пенсионеры-добровольцы смогут получать индексацию пенсии, социальную пенсию, социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума.

Кстати, в Совете Федерации самозанятым предложили платить фиксированные взносы по аналогии с ИП, чтобы потом у них не было проблем с пенсией.