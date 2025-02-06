👌 При малой численности сотрудников можно обойтись без 1С:ЗУП

Бывает, что ИП на УСН трудоустраивает всего одного сотрудника. И ради него одного покупать конфигурацию 1С:ЗУП не хочется, но и отчеты в Excel делать тоже не нет желания.

Кто какими сервисами пользуется для малой численности сотрудников? Или ЗУП и без вариантов? Такой вопрос обсуждают в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги подсказывают, что обычная 1С:Бухгалтерия на минималках (базовая версия) вполне справляется. Там ведь есть вкладка Зарплата и кадры, необходимое имеется — отпуск, больничные и др.

«Вообще не считаю нужным заводить ЗУП, если в штате меньше 5 человек. Да если и больше, но все окладники, то тоже обычная Бухгалтерия», — пишет Polina.

Кто-то и 20 сотрудников ведет в обычной, если на окладе.

Еще подсказывают про Инфо-Предприятие, Контур Бухгалтерия, Мое Дело, СБИС Бухгалтерия и «практически любой онлайн сервис».

А вы какой еще сервис посоветуете? Делитесь в комментариях ниже.