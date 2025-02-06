НС Банк продолжает стабильную работу по действующим лицензиям на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и депозитарной

У банка есть действующие лицензии, по которым он может работать на рынке ценных бумаг.

В соответствии с официальными данными Центрального банка России АО «НС Банк» является действующим кредитным учреждением с Генеральной лицензией Банка России, предоставляющим широкий спектр банковских услуг, в том числе как участник профессионального рынка ценных бумаг.

В целях оптимизации технологических процессов АО «НС Банк» направило заявление в Банк России об аннулировании одной из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, связанной с деятельностью по управлению ценными бумагами, ввиду отсутствия в ней необходимости. На основании заявления АО «НС Банк» Банк России аннулировал лицензию. Об этом мы ранее писали в нашей новости.

НС Банк продолжает стабильную работу, в т. ч. имеет действующие лицензии на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

НС Банк имеет два рейтинга кредитоспособности от ведущих российских рейтинговых агентств НРА и НКР на уровне BB- с прогнозом «Стабильный».