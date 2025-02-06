🙋 БезНДСные упрощенцы хотят добровольно платить НДС 5%

Бизнес на УСН с доходами менее 60 млн рублей автоматически освобожден от НДС, и эта льгота – обязанность, а не право. Но некоторые хотят платить НДС добровольно.

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И до 2025 года компании на УСН могли платить НДС добровольно без права на вычет, в том числе – на вычет по зачету авансов. Но тогда они считали НДС по общей ставке 20%.

Теперь же такие добровольцы хотят платить НДС по льготной ставке 5%, которая предусмотрена для упрощенцев с доходом от 60 до 250 млн рублей.

Условия о размере дохода в данные случае не соблюдаются, но и добровольно платить лишние налоги не запрещено. Однако возникает вопрос, могут ли покупатели принять вычет по УПД со специальной ставкой 5%, для применения которой у поставщика нет оснований.

Напомним, вопрос правомерности применения льготной ставки на добровольных началах бизнес задает давно. Его даже прокомментировал глава ФНС. Он сказал, что «в обычном случае это не имеет самостоятельного смысла».

От Минфина пока не поступало разъяснений о том, можно ли добровольно при УСН выставлять счета-фактуры по ставке 5%.