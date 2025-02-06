Стало известно, кто будет курировать креативную индустрию

С 5 февраля 2025 года вступили в силу закон «О развитии креативных (творческих) индустрий» и изменения к положению «О Министерстве экономического развития РФ».

Минэк стал уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере креативной экономики.

«Президент России отметил, что сейчас важно открыть возможности для частной инициативы в абсолютно новых или только формирующихся, развивающихся в России секторах, в том числе в креативных индустриях. Новое постановление направлено на реализацию этой задачи. Рост валовой добавленной стоимости креативного сектора в России, по предварительным оценкам, превысил средний показатель по экономике в 1,7 раза и составил 5,5 трлн рублей. Сейчас важно структурировать сектор и определить виды экономической деятельности, входящие в сферу креативных индустрий, а затем сформировать векторы развития и инфраструктуру поддержки сектора», — сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Минэкономразвития ведет работу по созданию Стратегии развития креативных индустрий.

Регионы должны будут представлять в Минэкономики сведения об инфраструктуре поддержки креативных индустрий для определения видов их деятельности по ОКВЭД.

Также Минэк будет вести единый реестр субъектов креативных индустрий и размещать на официальном сайте сведения о региональной поддержке.

Минэкономразвития подготовит для регионов методические рекомендации по развитию креативных индустрий и соберет существующие практики. Многие субъекты РФ уже активно поддерживают сектор креативных индустрий: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская, Свердловская, Новгородская, Ивановская, Костромская и Нижегородская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и другие.