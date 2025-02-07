Для лимита по УСН некоммерческая организация не учитывает ОС в виде целевых поступлений

При этом не подлежит амортизации имущество НКО:
полученное в качестве целевых поступлений;
приобретенное за счет средств целевых поступлений;
используемое исключительно для осуществления некоммерческой деятельности.
Если НКО, в частности, личный фонд, получила ОС в качестве целевого поступления, то это ОС для лимита по УСН не учитывают. Но только при условии, что его используют только в некоммерческой деятельности.
Об этом сообщает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-11-11/103377.
При этом деятельность по сдаче имущества в аренду является коммерческой деятельностью.
То есть если НКО сдает в аренду целевые ОС, то она учитывает их для лимита по УСН.
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