Для лимита по УСН некоммерческая организация не учитывает ОС в виде целевых поступлений

Не вправе применять УСН организации, у которых остаточная стоимость основных средств превышает 200 млн рублей. Имеются в виду основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом.

При этом не подлежит амортизации имущество НКО:

полученное в качестве целевых поступлений;

приобретенное за счет средств целевых поступлений;

используемое исключительно для осуществления некоммерческой деятельности.

Если НКО, в частности, личный фонд, получила ОС в качестве целевого поступления, то это ОС для лимита по УСН не учитывают. Но только при условии, что его используют только в некоммерческой деятельности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-11-11/103377.

При этом деятельность по сдаче имущества в аренду является коммерческой деятельностью.

То есть если НКО сдает в аренду целевые ОС, то она учитывает их для лимита по УСН.