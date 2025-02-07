В электронной первичке должны быть обязательные реквизиты и ЭЦП

Требования к электронной первичке назвал Минфин в письме от 05.12.2024 № 03-03-07/122621.
Обязательные реквизиты первичных документов обозначены в Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете»:
наименование документа;
дата составления;
наименование компании;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и денежного измерения;
наименование должности ответственного лица;
ФИО и подпись ответственного лица.
При этом электронные документы должны быть подписаны электронной подписью.
Ранее Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-11-11/55025 пояснял, что в исключительных случаях можно использовать скан-образы первичных документов.
Кстати, мы проводили опрос по поводу электронных документов и выяснили, что 75% бухгалтеров хранят электронную первичку в бумажном виде (распечатывают документ). Бухгалтерам так удобнее. 25% опрошенных не видят смысла тратить бумагу на эти цели и хранят электронные документы только в электронном виде.
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