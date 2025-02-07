Таможенники хотят получать у ФНС информацию об участниках ВЭД

Таможенный мониторинг не стал популярным среди предпринимателей, поэтому ФТС хочет получать информацию об учете товаров не от бизнеса, а от ФНС.

Федеральная таможенная служба (ФТС) собирается получать от ФНС недостающие сведения об участниках внешнеэкономической деятельности.

Информационный обмен между ведомствами станет альтернативой таможенному мониторингу — эксперименту, когда импортеры и экспортеры дают ФТС доступ к системам учета товаров. Взамен компании получают мораторий на проверки, а также право без штрафов устранить нарушения, которые выявили таможенники. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ФТС.

Несмотря на возможность избежать проверок, таможенный мониторинг не оказался популярным у бизнеса. За два года к нему подключились только две компании.

В июне 2024 года кабмин пересмотрел условия эксперимента, расширил круг участников, включил в мораторий не только выездные, но и камеральные проверки, а также продлил сроки до ноября 2025 года. Аналогичный проект есть и у ФНС — налоговый мониторинг, в котором сейчас участвуют 568 компаний.