В Верховном суде стало меньше дел из-за высоких пошлин

После повышения госпошлин Верховый суд рассмотрел по существу на 48% меньше дел.

С 1 ноября 2024 по 31 января 2025 года общее число актов, вынесенных Верховным судом, сократилось на 41% — с 9 596 до 5 630. Все меньше участников процесса желают оспаривать решения арбитражных судов после повышения госпошлин, которые выросли в сентябре 2024 года.

Число дел, которые ВС рассмотрел по существу, также упало на 48,18% — с 8 883 до 4 603. Примерно вдвое меньше споров передали в экономколлегию: 86 против 161. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«Общество должно ценить и уважать ВС не за усталость, а за результат. Напомню, что Конституция РФ возлагает на ВС обязанность давать разъяснения по вопросам судебной практики», — сказал старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай.

Правозащитники не исключают, что бизнес подсчитает свои издержки от несправедливых решений нижестоящих судов и продолжит отстаивать свои интересы в ВС. При этом от самого ВС ожидают «более качественных, содержательных и глубоких решений» по экономическим спорам.