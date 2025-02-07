Странам ЕАЭС продлили участие в закупках промтоваров

Возможность участия в госзакупках стран ЕАЭС продлена для семи тысяч промышленных товаров.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 31 декабря 2025 года действие приложения № 1-1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок (Правила СПТ), утвержденным решением Совета ЕЭК № 105 от 23.11.2020.

Документ позволяет включать в Евразийский реестр промышленных товаров государств Евразийского экономического союза 258 товарных наименований, содержащих более семи тысяч промтоваров, на основании предоставления сертификата СТ-1.

Правила СПТ определяют единый подход к регулированию вопроса определения и подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок в тех государствах ЕАЭС, где установлены преференции для отечественных поставщиков или введены ограничения по иностранным товарам.

Эти Правила нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями, поясняет ЕЭК.