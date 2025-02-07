Центробанк утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов

Компании, которые проводят платежи и переводы по QR-кодам, могут изучить стандарт ЦБ, чтобы повысить безопасность операций.

Банк России определил правила, которые повысят безопасность операций с использованием QR-кодов. Эти рекомендации рассчитаны на финансовые организации и компании, которые работают с QR-кодам для проведения платежей и переводов.

«Стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 года», — сказано на сайте ЦБ.

В стандарте Банка России перечислены угрозы безопасности, которые могут возникнуть на каждом этапе проведения операции. Также регулятор предлагает основные способы защиты, которые стоит знать в том числе при снятии денег в банкомате по QR-коду.