Чтобы получать пособие по уходу за ребенком, ИП должна уплатить добровольный взнос

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают только застрахованные лица, в том числе ИП, которые вступили в добровольные правоотношения по соцстрахованию.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП в 2024 году зарегистрировалась добровольцем и уплатила взнос. С этого года она стала застрахованным лицом, скоро уйдет в декрет и получит пособие по беременности и родам.

Раньше обычно женщины-ИП взносы не отчисляли, потому что пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет платили всем, в том числе и неработающим.

Теперь для права на это пособие в текущем году надо уплатить взносы за прошлый год.

Таким образом, если в 2026 году женщина хочет продолжать получать пособие, ей придется заплатить еще взнос за 2025 год.

Добавим, что введут правила добровольного страхования для самозанятых, по которым не будут оплачивать декрет и роды. Про них мы подробно рассказывали тут.

Но ИП на НПД смогут выбрать – старые правила страхования или новые.