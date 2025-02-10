Бизнес на УСН платит налог на имущество по кадастровой стоимости

Недвижимость, которая включена в региональный «кадастровый перечень», облагается налогом на имущество, в том числе, и у бизнеса на УСН, который освобожден от этого налога по среднегодовой стоимости.

В этот перечень включают:

административно-деловые центры, ТЦ и помещения в них;

нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания.

Если компания не согласна с тем, что ее недвижимость включили в этот перечень, она может обжаловать данное решение властей, в том числе через суд.

Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-05-05-01/25029 сообщает, что региональные власти могут предусматривать налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе для субъектов МСП, применяющих УСН.

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