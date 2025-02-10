На Wildberries запустили продажу автомобилей с пробегом

Впервые в России подержанные автомобили будут продаваться на маркетплейсе.

Маркетплейс Wildberries с 10 февраля 2025 года начал торговать автомобилями с пробегом. Заказать машины можно в рамках тестирования, пока что это работает только в Москве и Подмосковье.

«Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые», — сказали в пресс-службе компании.

В новой категории можно найти машины с пробегом KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других. Их стоимость начинается от 950 тыс. рублей. Со временем ассортимент будет расширяться.

Бизнес на маркетплейсах сейчас набирает обороты. Узнайте, как все распланировать и построить рабочую финансовую модель. Приходите на бесплатный вебинар «Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения». Он состоится 25 февраля в 20:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Структура бизнеса и его цели. Продавец на маркетплейсах: специфика работы. Риски и преимущества, которые следует учесть. Точки планирования и их взаимосвязь. Проверка реалистичности финансовой модели. Строим финансовую модель для продавца на маркетплейсах.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 25 февраля в 20:00 мск!