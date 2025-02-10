Обзоры для бухгалтера

Что изменилось в счетах-фактурах, 6-НДФЛ, форме П-4: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю.

  1. Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций

  2. Как изменилась форма статотчетности П-4 и кто ее сдает. Мини-курс

  3. Может ли работодатель в целях экономии уменьшать зарплаты работников

  4. Новые форматы УПД и счета-фактуры с 23 января 2025 года. Мини-курс

  5. Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям

  6. Коды доходов для расчета 6-НДФЛ за 2024 год, и новые с 2025 года. Мини-курс

  7. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за январь 2025 года

  8. Как оформить справку-расчет по больничному листу. Мини-курс

  9. Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году

  10. Как оформить использование личного автомобиля директора: документы, налоги и взносы. Мини-курс

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