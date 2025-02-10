Работающим пенсионерам изменят порядок перерасчета выплат

Чтобы работающие пенсионеры получали справедливые выплаты, депутаты хотят индексировать пенсии не на 3 пенсионных балла, а на 10.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который изменит порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам.

С 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам увеличил размер выплат максимум на 3 балла за год. Тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов.

Это значит, что с 1 августа 2024 года размер страховой пенсии у работающих пенсионеров увеличился максимум на 399 рублей 15 копеек.

«В отношении работающих пенсионеров действующее пенсионное законодательство содержит механизм ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости», — считают депутаты.

Поэтому они предложили с 1 августа 2025 года провести перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам. Во внимание будут принимать максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента — 10 вместо 3.

Аналогичные проекты вносили в Думу и ранее, но 3-балльное ограничение так и не убрали.