Региональные власти смогут заключать с Роскадастром договоры, чтобы наполнить ЕГРН

К 2030 году нужно пополнить ЕГРН точными сведениями об объектах недвижимости и их владельцах минимум на 95%.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволит регионам и муниципальным образованиям заключать соглашения с Роскадастром для наполнения ЕГРН.

Согласно проекту, Роскадастр будет выявлять:

данные об объектах недвижимости и их правообладателях;

земельные участки, пригодные для экономической деятельности;

используемые объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.

Также компании придется составлять документы для образования и предоставления земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, вносить в ЕГРН и регистрировать права на ранее учтенные объекты. Например, на здания, сооружения, машиноместа и объекты незавершенного строительства, если о них нет сведений в реестре.

«Реализация предлагаемых в законопроекте решений позволит: увеличить поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации в виде земельного и имущественных налогов, денежных средств от арендных платежей и продажи земельных участков; обеспечить вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков; обеспечить полноту и достоверность сведений ЕГРН», — сказано в пояснительной записке.

В госпрограмме «Национальная система пространственных данных» сказано, что к 2030 году реестр недвижимости должен пополниться точными сведениями минимум на 95%.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 июля 2025 года.