Конституционный суд: работодатель может отстранить сотрудника за отказ прививаться

Конституционный суд признал законным решение работодателей отстранить сотрудников из-за отказа прививаться от ковида.
В 2021 году сотрудников социальной и транспортной сферы отстранили от работы без сохранения зарплаты за отказ сделать прививку от коронавируса или предоставить справку о противопоказаниях. В отказном определении сказано, что у работодателей были основания принять подобное решение. В частности, постановление главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации по медицинским показаниям. Об этом пишут «Ведомости».
Сотрудники решили в КС оспорить положения ТК и законы о иммунопрофилактике и эпидемическом благополучии населения, которые позволили отстранить их от работы. Судебная практика по таким делам складывается в пользу работодателей. Правовое регулирование вакцинации происходит по закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который требует от россиян выполнять предписание главного санитарного врача и его заместителей.
Кроме того, требование предоставить сведения о вакцинации не нарушает врачебную тайну во время эпидемий, а также если сотрудники работают в сфере питания, детских учреждениях и обязаны иметь медицинскую книжку.
🔥 Хотите получить самую последнюю информацию по всем налоговым изменениям от главных экспертов России по налогам и бухучету?
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии марта для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, которые на практических примерах расскажут и покажут, как работать в 2025 году.
Вы получите максимально актуальную информацию и ответы на все вопросы, билеты уже в продаже! Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам! Купить билет
Начать дискуссию