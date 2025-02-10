Конституционный суд: работодатель может отстранить сотрудника за отказ прививаться

Сотрудников социальной и транспортной сферы отстранили от работы в период пандемии. КС счел законным такое решение работодателей.

Конституционный суд признал законным решение работодателей отстранить сотрудников из-за отказа прививаться от ковида.

В 2021 году сотрудников социальной и транспортной сферы отстранили от работы без сохранения зарплаты за отказ сделать прививку от коронавируса или предоставить справку о противопоказаниях. В отказном определении сказано, что у работодателей были основания принять подобное решение. В частности, постановление главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации по медицинским показаниям. Об этом пишут «Ведомости».

Сотрудники решили в КС оспорить положения ТК и законы о иммунопрофилактике и эпидемическом благополучии населения, которые позволили отстранить их от работы. Судебная практика по таким делам складывается в пользу работодателей. Правовое регулирование вакцинации происходит по закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который требует от россиян выполнять предписание главного санитарного врача и его заместителей.

Кроме того, требование предоставить сведения о вакцинации не нарушает врачебную тайну во время эпидемий, а также если сотрудники работают в сфере питания, детских учреждениях и обязаны иметь медицинскую книжку.