Игровые студии предложили освободить от налога на прибыль

Видеоигровая ассоциация РВИ вместе с разработчиками и издателями игр попросила Госдуму освободить студии от налога на прибыль на пять лет, а также отменить НДС с продажи игр и снизить страховые взносы.

Представители игровой индустрии предложили свои поправки к проекту ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании игр. Также издатели будут должны идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через Госуслуги. Документ внесли в Госдуму в декабре 2024 года.

Авторы поправок хотят установить дополнительные меры поддержки игровой индустрии, поскольку в законопроекте к этому подошли «формально», пишет «Коммерсант».

«Ошибкой будет считать, что сейчас нет никакого регулирования отрасли. Оно уже есть и работает хорошо. Именно поэтому мы считаем, что данный законопроект является излишним, дублирует уже существующие нормы и при этом устанавливает ограничения, которые сильно ударят по российским компаниям и разработчикам», — сказал гендиректор АО «Бука» Александр Тебуев.

Также в своих рекомендациях компания предложила передать полномочия по регулированию видеоигр от Минцифры и Роскомнадзора в Минкультуры, поскольку видеоигры — это «объекты нематериального этнокультурного наследия РФ».

Российские разработчики видеоигр хотят в течение 10 лет не платить НДС с продаж игр и программного обеспечения, а также на пять лет получить освобождение от налога на прибыль. Среди предложений еще — снизить размер страховых взносов.