Кабмин выделил еще 800 млн рублей предприятиям из приграничных регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 7 февраля 2025 года № 244-р. Согласно документу, на предоставление субсидий компаниям и ИП в Белгородской, Брянской и Курской областях отправят около 800 млн рублей.

На эти средства предприниматели смогут частично компенсировать расходы по оплате сотрудникам вынужденного простоя в 2024 году и в первом квартале 2025 года.

«Принятое решение высвободит необходимые предприятиям оборотные средства, позволит сохранить квалифицированные трудовые коллективы, чтобы они могли как можно скорее вернуться на рабочие места», — сказал Мишустин.

Сейчас в приграничных регионах действует отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для физлиц, компаний и ИП, есть гранты на восстановление или перемещение производства, льготы по лизингу оборудования, свободные экономические зоны и другие меры поддержки предпринимательской деятельности.