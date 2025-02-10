От НДФЛ могут освободить компенсации при аренде жилья специалистам ОПК

Работодатели перестанут платить налог с компенсаций, которые они переводят сотрудникам за найм жилья.

Минпромторг планирует освободить от НДФЛ и страховых взносов компенсации, которые платят работодатели сотрудникам предприятий ОПК.

Специалисты имеют право на компенсацию расходов по договорам аренды жилья за счет субсидий. Проект постановления установит особенности предоставления такой преференции. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Выплаты смогут получить граждане РФ, которые работают по трудовому или коллективному договору. При этом сотрудники и их родственники не должны быть собственниками жилья в том же муниципальном образовании, где находится предприятие.