Льготные кредиты для АПК подорожали в два раза

Аграриям приходится выплачивать действующие долгосрочные кредиты по ставке 10,5%, хотя они оформляли займы под 5% годовых. Минсельхоз сделал ставку плавающей, она зависит от ключевой.

С начала 2025 года у аграриев начали списывать в два раза больше денег по льготным действующим кредитам, которые они получили под 5% годовых.

Это произошло потому, что ставку по инвестиционным займам привязали к ключевой, и она выросла до 50% от нее, пишут «Известия».

«Министерством сельского хозяйства РФ утверждено решение о порядке предоставления субсидии, которое вносит изменения в условия льготного кредитования по действующим инвестиционным кредитным договорам, заключенным в рамках постановления, и устанавливает на 2025 год размер ставки до 50% ключевой ставки Банка России», — сказали в Сбербанке.

Представители агропромышленного комплекса (АПК) оформляли кредиты под 5% на покупку сельскохозяйственной техники, оборудования, на строительство объектов. Например, элеваторов и овощехранилищ.

«Сейчас идет глобальное рефинансирование сельхозотрасли, так как у Минсельхоза нет денег, чтобы сохранить ставку на уровне 5%. Поэтому все банки, участники программы льготного кредитования, сейчас поднимают до ставки по инвесткредитам», — объяснил председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

Льготные кредиты для аграриев действуют с 2017 года, по программе предприниматели могут получить заем до двух лет (краткосрочный) или до 15 лет (инвестиционный). Изначально на любые цели деньги предоставляли под 5% годовых. Но в 2024 году ставка стала плавающей, а деньги стали выдавать по определенным видам деятельности. Если ставка по кредиту была 5%, то сейчас она — 10,5%.