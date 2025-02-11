Иностранцы будут платить пошлину за сертификаты по русскому языку

Чтобы мигранты могли работать и жить в РФ, им нужно сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также получить сертификат. Сейчас документы выдают без уплаты госпошлины, но это хотят изменить.

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому для иностранцев будет установлена пошлина в размере 3 тыс. рублей за выдачу сертификатов о прохождении экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства.

Сейчас за сертификаты на знание русского языка, истории и законов госпошлину не взимают. Иностранцы платят только за сам экзамен, который они могут сдать в образовательных учреждениях.

«Подобная "благотворительность" дорого обходится нашему бюджету. Введя госпошлину за выдачу сертификата по русскому языку, без которого иностранцу невозможно получить ни патент, ни разрешение на временное проживание, мы создадим дополнительный источник дохода в бюджеты регионов России», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Для того, чтобы иностранцы получили разрешение на временное проживание, вид на жительство, трудовой патент или разрешение на работу, они обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.