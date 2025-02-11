⚡️ Итоги дня: с владельцами авто можно общаться через Госуслуги, детей запретят называть необычными именами, а Ozon выдает ипотеку на коммерческую недвижимость

Россияне увеличили траты в книжных магазинах на 16%. Количество покупок выросло на 7%, а средний чек — на 22%, до 421 рубля.

Мошенники придумали новую схему с цветами и посылками из-за границы. Россиянам начали рассылать сообщения о якобы посылке с сюрпризом от родственника, живущего за границей, или о букете цветов от неизвестного поклонника. При ответе на СМС жертва может открыть злоумышленникам доступ к личным данным, в том числе банковским картам. Всплеск махинаций начнется перед 14 февраля и 8 Марта.

В Санкт-Петербурге запустят сеть магазинов продуктов из Кореи. Владельцы сети ресторанов «Кореана» открыли магазин «Ко24», где представлена готовая корейская еда и азиатские товары.

В январе-декабре 2024 года доходы отелей в России составили около 1,04 трлн рублей. Это почти на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лидер по доходам гостиниц — Краснодарский край, который в 2024 году заработал на размещении гостей 221 млрд рублей.

Ozon начал выдавать ипотеку на коммерческую недвижимость. В ипотеку на срок до 15 лет можно приобрести любое коммерческое помещение на первичном или вторичном рынке. Сумма возможного кредита — от 1 до 300 млн рублей, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости.

На Госуслугах теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу автомобиля. Например, о том, что его автомобиль мешает проезду, сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Роспатент разработал гастрономическую карту региональных брендов: туда вошли 215 марок продуктов питания и напитков из 73 регионов. Больше всего таких брендов в Краснодарском крае — 26. По шесть гастрономических брендов зарегистрированы в Астраханской и Тульской областях, еще пять — в Подмосковье.

В Госдуме призвали ввести полный запрет на кальяны. Депутат Бийсултан Хамзаев считает, что такой «ингалятор массового потребления» — рассадник бактерий, включая стафилококки и холеру.

Россиянам запретят необычно называть детей. Депутат Татьяна Буцкая заявила, что дети больше не смогут стать Пельменями, Столами и Тумбочками.