Профстандарты станут более детальными и оперативно обновляться: Минтруд предложил новый подход

Он подготовил проект постановления Правительства, который вносит изменения в Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов и создаст гибкую систему их разработки.

Этот проект предлагает сформировать на базе Общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (начальных групп занятий) перечень видов профессиональной деятельности, который станет единой основой для разработки профессиональных стандартов и квалификационных характеристик.

Понятие «квалификационная характеристика» предлагают ввести в Правила для более точной детализации умений, навыков, знаний специалистов в рамках профстандарта.

Квалификационные характеристики описывают отраслевую специфику и требования к профессиональной деятельности работника.

Минтруд приводит пример: для разработки квалификационных характеристик «шлифовщик на круглошлифовальных станках» и «шлифовщик на координатно-шлифовальных станках» используется профстандарт «шлифовщик», который дополняется трудовыми функциями и навыками работы специалистов на этих видах станочного оборудования, а также требованиями к образованию.

Квалификационные характеристики, разработанные в соответствии с Правилами, будут применяться сразу же после утверждения советами по профессиональным квалификациям.

По мнению Минтруда, предлагаемые изменения позволят трансформировать действующий порядок в более гибкий и оперативный, расширят возможности для оперативной настройки системы профстандартов в соответствии с потребностями рынка труда.

Формирование двухкомпонентной гибкой системы профстандартов — одно из направлений федерального проекта «Образование для рынка труда» нацпроекта «Кадры».

Базовая часть профстандарта будет определять фундаментальные основы профессионального образования — основные компетенции, типичные в целом для профессий. Вторая часть – вариативная - учитывать специализацию, отраслевые особенности, технологии, используемые в работе. В нее войдут компоненты, связанные с конкретными навыками. Вариативная компонента будет формироваться на основе анализа запросов работодателей.

Детализация профстандартов поможет повысить качество образовательных программ, разрабатываемых на их основе. Гибкая система также поможет более точно классифицировать профессии на рынке труда, оперативнее выделять новые специализации, учитывать их в прогнозе потребности в кадрах.

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